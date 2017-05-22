В рамках IX международного экономического саммита России и стран исламского мира «Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2017», который проходил в столице Татарстана с 18 по 21 мая, Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Олег Ганеев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков рассказали, насколько необходим Татарстану исламский банкинг.

Исламский банкинг - способ ведения банковских дел, который согласуется с религиозными правилами ислама. Основные правила, по которым функционирует исламский банкинг: общий запрет на ссудные проценты, запрет на спекуляцию, т.е. использование каких-либо обстоятельств, чьих-либо затруднений в своих интересах.

- Любое нововведение требует усилий. Пока мы делаем только первые шаги в этом направлении. Если говорить о мире в целом, то направление исламского банкинга развивается очень активно. Не только исламский мир, но и европейские страны используют инструменты, касающиеся ислама. Я думаю, что у Татарстана уже есть понимание работы с этими инструментами, - отметил в своем выступлении Рустам Минниханов. - Прежде всего необходимо привести в порядок ряд нормативно-правовых актов, то есть направить их в то русло, которое соответствует нашему федеральному законодательству. И это возможно. Мы должны обратить внимание на опыт наших казахстанских коллег. Отмечу, что активно этим занимаются Сбербанк и Внешэкономбанк. Без крупных банковских институтов Татарстан не сможет добиться устойчивого развития исламского банкинга. Республика Татарстан, как и все остальные регионы России, живет в режиме санкций. Американские и европейские банки вынуждены по политическим причинам ограничивать свои действия. Поэтому мы должны использовать все возможности, и мы будем делать это.

В рамках экономического саммита было подписано соглашение с турецкой промышленной зоной «Гебзе». Зона «Гебзе» - одна из ведущих зон Турции. По словам Президента РТ, это самодостаточная и очень мощная структура, которая решает все вопросы резидентов. - У нас есть идея, которую мы хотим воплотить этим соглашением: зона «Гебзе» возьмет под управление Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр. В особых экономических зонах республики активно работают турецкие инвесторы. Мы хотим создать дополнительную зону, в которой турецким инвесторам все будет понятно и доступно. У Татарстана достаточно успешно складываются дела с турецкими партнерами, поэтому опыт управления зоной «Гебзе» является для нас качественным примером.

- У нас есть план по развитию партнерского финансирования и партнерских финансовых услуг в РФ, по которому мы движемся, - объясняет работу партнерского финансирования заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Олег Ганеев. - Есть подписанный совместно с ЦБ РФ, Сбербанком и Внешэкономбанком меморандум с Исламским банком развития. Проводятся определенные мероприятия, в том числе разбираются вопросы, касающиеся использования экспертизы Исламского банка развития для более быстрого внедрения данных сервисов.

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков анонсировал появление представительств банка в Абу-Даби, Иране и Бахрейне.

- Это будет создание системы, которую мы назвали мостом между Россией и исламским миром в части финансирования проектов, поддержки экспорта, инфраструктуры. Поэтому мы двигаемся не через одну сделку, для нас главное - построить инструменты: инфраструктуру, взаимоотношения с местными банками, установление отношений с правительствами этих стран, создание инструментального механизма, создание возможности проведения различных сделок, - рассказал Сергей Горьков.

По его словам, до конца мая - в первой половине июня ВЭБ объявит о заключении первой экспортной сделки в РФ с Бахрейном, которая совершена по законам шариата.