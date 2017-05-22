Завтра, 24 мая, мобильный центр ДРКБ отправится в Алексеевский район Татарстана.

В детском приюте «Забота» и Алексеевской ЦРБ врачи ДРКБ проведут диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они проведут обследование маленьких пациентов, после чего для каждого ребенка будет составлен индивидуальный план оздоровления и лечения.

В рамках мероприятия состоится заседание круглого стола, где детские врачи района вместе с заместителем председателя Государственного Совета РТ Риммой Ратниковой и главным врачом ДРКБ Рафаэлем Шавалиевым обсудят самые актуальные проблемы здоровья детей.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», выезд мобильного центра ДРКБ пройдет в рамках федерального партийного проекта «Здоровье - детям». Его приоритетом является обеспечение детей качественной медицинской помощью не зависимо от того, где живет ребенок.