С начала текущего года в Казани зафиксировано 118 велокраж, в 2016 году за аналогичный период было совершено 129 данных преступлений.

Веловоры действуют стандартным способом – перекусывают замки и тросы у пристегнутого велосипеда. Так, по словам директора одного из спортивных магазинов Казани Айрата Султанова, обычный трос можно перекусить женскими кусачками за 2-3 минуты.

Наибольшее количество велокраж совершается в вечернее время суток. Статистика зарегистрированных преступлений показывает, что кражи чаще всего совершаются в Вахитовском, Ново-Савиновском и Приволжском районах города. Оставленный без присмотра велосипед в общественных местах или в подъездах домов становится удачной находкой для воров.

Говоря о местах сбыта украденных велосипедов, то чаще всего таковыми становятся ломбарды, рынки и интернет ресурсы.