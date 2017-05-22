Сегодня для 5313 выпускников казанских школ на Кремлевской набережной прозвучал последний школьный звонок.

Поздравил выпускников с праздником мэр Казани Ильсур Метшин: - Сегодня для вас, дорогие выпускники, волнительный день. На протяжении 11 лет вы давали повод для гордости. Так, Казань – город, который регулярно побеждает на всероссийских олимпиадах, вы радовали нас на спортивных мероприятиях не только республиканского, но и российского уровня, завоевывали призовые места на различных фестивалях. Спасибо учителям, директорам школ, которые вкладывают любовь в своих учеников, - сказал Метшин.

В рамках праздника на сцене были отмечены лучшие ученики – многочисленные победители всероссийских и международных профильных олимпиад, а также их учителя. Ильсур Метшин наградил памятными подарками активных участников проекта «Добрая Казань».

Официальную часть праздника разбавляли выступления творческих коллективов республики.Кульминационным моментом стал вальс выпускников, который станцевали 140 человек. Под звон колокольчика в небо взлетели разноцветные воздушные шарики.