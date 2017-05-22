27 и 28 мая в Казани пройдет Fashion битва №3. Конкурс среди дизайнеров уже прошел в Москве и Санкт-Петербурге.

В программе первого дня start-показ коллекции участников битвы, пресс-конференция проекта, а также продажа коллекций участниками-дизайнерами. Во второй день зрителей ждут финальное шоу, конкурсные показы, в том числе и показ коллекции из необычных материалов, голосование, джазовое шоу и конечно же церемония награждения.

Кстати, конкурс проходит в два этапа, по итогам которых путем голосования выносится решение о лучшей коллекции. Причем в голосовании принимают участие известные медиаличности, артисты, историки моды, дизайнеры и сами зрители.

Мероприятие в Казани пройдет 27 и 28 мая в клубе T.E.A.T.R.O по адресу: ул. Чистопольская, 9а, с 16.00 до 22.00.

РЕКЛАМА

18+