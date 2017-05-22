Статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Однако на практике ряд работодателей пренебрегает исполнением данного законодательства.

С недобросовестными руководителями предприятий и организаций ведется работа в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

На данный момент благодаря принятым мерам удалось добиться выплаты части заработной платы перед 36 работниками двух предприятий Балтасинского района на общую сумму 143 тыс. рублей. Это ООО «Якуп Торг» и ООО «Якуп Продукт», осуществляющие свою деятельность в сфере предоставления услуг.

С 1 января по 1 мая текущего года задолженность по зарплате в Татарстане снизилась на 19%. На начало текущего месяца задолженность предприятий республики перед работниками составила 10,3 млн рублей, и это 10-й показатель из четырнадцати в Приволжском федеральном округе, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.