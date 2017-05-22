В Казани подвели итоги работы второго архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ». В ходе презентации студенты под руководством опытных педагогов – вице-президента Союза архитекторов Москвы Николая Лызлова и ландшафтного архитектора из Нидерландов Евы Радионовой – представили проекты обновления центральных улиц столицы Татарстана.

Мэр Казани Ильсур Метшин был восхищен некоторыми из них, а направление работ оценил как очень правильными. В числе впечатливших проектов - возможное перераспределение транспортных потоков с целью освободить площадь Свободы и другие площади города от автомобилей, сделать пешеходными.

Необычно для казанцев прозвучала мысль о реорганизации улицы Большая Красная. Молодые зодчие предложили велосипедными кольцами связать Казанский Кремль с парком им. Горького и площадью Свободы. На перекрестке улиц Большая Красная и Малая Красная, на месте парковки, расположившейся на территории филармонии, архитекторы предлагают сделать микросквер, высадив там крупномеры для создания приятного климата. Фуксовский садик студенты пожелали освободить от американского клена, а вместо него посадить крупномеры благородных пород, открыть панораму на Казанку и Кремлевскую набережную.

Интересен проект по благоустройству пешеходной улицы Баумана. В подземной ее части предложили организовать современные пространства. Для восстановления климатического комфорт на улице Баумана возле Кремля грамотно посадить деревья. Среди других предложений студентов, которые стоит выделить – обустройство интуитивного мощения, сдача в аренду пустующих вторых этажей зданий под апартаменты, кампусы, хостелы, а также создание тематических двориков, сообщается на сайте мэрии Казани.