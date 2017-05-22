Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала ИА «Татар-информ», что категория «Поликлиники и больницы» в системе «Народный контроль» приобрела наибольшую популярность у населения.

Число обращений, с момента запуска системы, превысило 2 тысячи. 95 процентов из них уже решены. Остальные находятся в работе.

«Большое количество обращений связаны с отсутствием талонов электронной записи к тем или иным специалистам учреждений здравоохранения ввиду их ограниченного количества. Достаточно большое количество обращений касаются кадрового дефицита в учреждениях, особенно в отдельных сельских муниципальных образованиях. И много обращений касается ремонта и содержания медицинских учреждений, центральных районных больниц. Сейчас Президентом Татарстана принято решение о выделении достаточно серьезных финансовых средств, для того, чтобы медучреждения республики привести в более приятный вид, чем мы сейчас имеем», – отметила в беседе Сария Сабурская.

На данный момент свыше 360 заявок по оказанию медицинской помощи оставили жители республики в «Народном контроле», что больше на 23 процента, чем в 2015 году. 296 из них нашли свое решение. Модератором категории «Поликлиники и больницы» является Министерство здравоохранения РТ, которое своевременно осуществляет предварительную экспертизу и мониторинг хода рассмотрения уведомлений по категории в лице ответственных должностных лиц.

Напомним, любой гражданин имеет право подачи уведомлений в ГИС РТ «Народный контроль» при помощи портала государственных и муниципальных услуг РТ uslugi.tatarstan.ru и мобильного приложения «Народный контроль» (доступно для мобильных устройств на базе iOS и Android), в состав которого входит раздел «Народный контроль».