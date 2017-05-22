Награды были вручены за вклад в развитие парламентаризма и укрепление межнационального мира соответственно.
Президент России Владимир Путин своим указом наградил государственными наградами ряд деятелей искусства, науки, политики и бизнеса, а также работников российских компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены Председатель Государственного Совета Татарстана V созыва Фарид Мухаметшин и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Иван Ашурков).
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