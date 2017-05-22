Руководители творческих пространств республики встретились в казанской резиденции креативных индустрий «Штаб» с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, чтобы поделиться с главой своими творческими идеями и научными разработками.

Рустаму Минниханову презентовали свыше десяти площадок. Среди них Школа городских предпринимателей от Vector и «Штаба». Они занимаются обучением желающих изучать город, находить идеи и ниши для новых проектов и создавать их.

Заинтересовал Президента РТ коммерческий проект «Реальная астрономия». Его создатели подарили Рустаму Минниханову флеш-карту с разработанной программой, на основе которой работает «Реальная астрономия». Авторы попросили показать ее экспертам для профессиональной оценки. Создатели проекта рассчитывают помочь учителям-физикам, на чьи плечи ляжет преподавание астрономии в школах, создав для них интерактивную платформу.

Остановился глава республики и у стенда «Битвы креативных менеджеров». Этот проект продвигает качественную организацию ивент-мероприятий. Другие участники форума успели рассказать Президенту о предстоящем Летнем книжном фестивале в парке «Черное озеро», открытии фестиваля документального кино «Рудник» в Свияжске.

Рассмешили Рустама Минниханова несколько юмористических видеороликов. Положительно оценил Президент РТ проект «Инстамиты в Казани».

Во время общения Президента РТ и с творческой молодежью были озвучены пожелания активнее привлекать молодых казанцев к жизни города, а чтобы выпускники вузов не уезжали из республики, руководству вузов теснее работать со своими студентами, чтобы молодежь получала не только теоретические знания, но и практические навыки. Выступающие на мероприятии предложили сделать ночную жизнь столицы более активной и на это время суток отдать город во владение ночного мэра, сообщает ИА «Татар-информ».