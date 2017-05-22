Республиканский ифтар в этом году сменит свое традиционное место. Он состоится 15 июня в Казанской академии тенниса.

По предварительным данным, в массовом разговении будут участвовать 10 тысяч человек. 3 года подряд, начиная с 2013 года, республиканский ифтар проходил на стадионе «Казань-Арена», но в связи с предстоящими матчами Кубка конфедераций, руководством республики, города и мусульманского духовенства было принято такое решение.

На самом многочисленном разговении республики будут присутствовать руководство Татарстана, представители мусульманского духовенства регионов России, послы мусульманских государств в РФ, полномочные представители национальных республик, общественные деятели, а также примут участие многодетные и малоимущие семьи, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья и другие социально незащищенные слои населения.