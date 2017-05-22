За первые 5 месяцев этого года долги татарстанских предприятий перед своими работниками снизились на 19%.

Борьба с недобросовестными работодателями ведется в рамках работы Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения.

Как пояснили в пресс-службе министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, статья 22 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Однако на практике ряд работодателей пренебрегает исполнением данного законодательства.

Благодаря принятым мерам, на днях были выплачены долги по заработной плате 36 работниками двух предприятий Балтасинского района, работающих в сфере услуг. Общая сумма погашенной задолженности составила 143 тысячи рублей.