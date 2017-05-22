Волейболисты казанского «Зенита» Максим Михайлов и Артем Вольвич помогли сборной России по волейболу обыграть в контрольном матче сборную Эстонии – 3:0 (25:22, 25:20, 25:21). Сборная России сыграл всего в семь игроков.
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