Волейболисты казанского «Зенита» Максим Михайлов и Артем Вольвич помогли сборной России по волейболу обыграть в контрольном матче сборную Эстонии – 3:0 (25:22, 25:20, 25:21). Сборная России сыграл всего в семь игроков.