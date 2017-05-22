Казанский «Рубин» завершил сезон РФПЛ на девятом месте - то есть ниже десятого места не опустился. Да и не мог - это стало ясно еще до выезда команды в Пермь.

Выиграет «Рубин» или проиграет - девятое место оставалось той тихой гаванью, куда прибило по итогам клуб, в начале сезона ставивший амбициозные задачи. Реальные надежды на хоть сколько-нибудь приемлемый результат растаяли еще ранней весной, так что и «Амкар», и казанский «Рубин» на стадионе «Звезда» в последнем туре по сути могли провести интенсивный спарринг. И все же гости явно оказались более мотивированными. Или их тренер посчитал для себя неприемлемым пустить все на самотек и решил ударно отметить свое пребывание в Казани. А вокруг тренера уже давно ходят слухи. Так, авторитетные специалисты утверждают, что вопрос об увольнении Хави Грасии уже давно руководством клуба решен и остается лишь дождаться 27 мая, когда на заседании попечительского совета «Рубина» эта информация будет озвучена официально.

Да и для многих игроков «Рубина» название «Амкар» не пустой звук, не говоря уже о болельщиках. Так что по сути нас ожидало в последнем туре эдакое волжско-камское дерби.

Грасия и здесь удивил. В стартовом составе не оказалось голкипера Сергея Рыжикова, пропускавшего первый матч в сезоне, а также защитника-ветерана Олега Кузьмина. Так что повязка капитана в итоге досталась Камболову, а в старте между тем появились Ян Мвила, Ильзат Ахметов и Алекс Сонг. Форварды остались неизменными - и Жонатас, и Канунников с первых же секунд ринулись в бой. Оборона пермяков затрещала по швам.

И ведь помогло! Первый тайм матча в Перми казанский «Рубин» провел так, как от него и ждали весь сезон: атака следовала за атакой, перемещения запутывали ошарашенных пермяков.

На 15-й минуте опасным ударом из-за штрафной отметился Ахметов - мяч просвистел рядом со штангой. А еще через 10 минут все тот же настырный Ахметов «протащил» мяч вдоль линии штрафной пермяков и выложил Жонатасу, который широким шагом освободился от опеки, «перетерпел» последнего защитника и не ударил, а катнул мяч точнехонько в нижний угол. Хомич реагировал скорее для проформы, 0:1.

Пермяки не бросились отыгрываться - они лишь обозначали атаку в первом тайме на фоне активных гостей. Ноль ударов в створ ворот Нестеренко, ноль голевых моментов - вот чего добился «Амкар» в первые 45 минут. Так что второй гол «Рубина» также получился вполне логичным: он вытекал из того, что происходило на поле.

Забили его казанцы после розыгрыша углового - Жонатас «подрезал» мяч в штрафной головой на Канунникова, а тот успел «положить корпус» и в падении пробил мимо вратаря Хомича - 0:2.

Во втором тайме пермяки наконец-то вспомнили, кто в городе хозяин, и сразу же создали два подряд момента - на острие атак выступал на этот раз Гасилин.

Он же еще через пару минут обязан был забивать ударом головой, но не попал в ворота. И все же на гол пермяки наиграли. Баланович продрался по флангу и сделал прострел вдоль вратарской, а набежавший Йовичич при попустительстве обороны гостей вколотил мяч под перекладину - 1:2.

В концовке «Рубин» заработал очередную красную карточку, правда, не прямую. На этот раз «отличился» Сонг. Впрочем, даже в меньшинстве казанцы отражали атаки хозяев грамотно и не пропустили, одержав таким образом выездную победу.