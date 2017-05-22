Опрос наших сограждан показал, что уровень вовлеченности в спортивную жизнь в России растет с каждым годом, регулярно делают упражнения около четверти респондентов.



Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о физической активности россиян и соблюдении определенного режима питания.

С каждым годом все больше жителей нашей страны занимаются спортом. Показатель вырос с 61% в 2015 году до 76% в 2017-м. Доля физически активных граждан заметно выше среди 18 - 24-летних (97%) в сравнении с людьми преклонного возраста (67%), а также среди мужчин (81%) в сравнении с женщинами (73%).

Половина занимающихся спортом чаще всего выбирает для занятий свою квартиру или дом (49% среди всех опрошенных, 72% респондентов в возрасте 60 лет против 20% молодежи от 18 до 24 лет). А вторая часть участников опроса предпочитает упражняться в других местах: 27% идут на стадион или спортивную площадку (31% мужчин против 23% женщин), 13% посещают фитнес-клуб (25% москвичей и петербуржцев против 7% селян), 8% - спортсекцию или базу, бассейн.

Более половины наших сограждан (53%) признались, что соблюдают тот или иной режим питания: 9% - диету, рекомендованную врачом, 14% - выбранную самостоятельно, 30% участников опроса в целом стараются есть здоровую пищу.

Каждый четвертый (28%) сетует, что не может следить за своим рационом ввиду нехватки денежных средств. Следует заметить, что до минимума за всю историю измерений (18%) снизилось число тех, кто говорит, что чувствует себя абсолютно здоровым и употребляет в пищу все.

Полученные данные прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев: «Идет постепенная трансформация общественных ценностей, во многом за счет смены поколений. Для современной российской молодежи здоровый образ жизни и спорт очень важны. Это ценности, оказывающие влияние на их ежедневное поведение. Молодые отказываются от алкоголя и курения, занимаются спортом, следят за своим питанием. Беспокоит лишь, что, выбирая для себя способ укрепления здоровья, большинство наших сограждан не обращаются за советом к специалистам. А ведь неправильная диета или неумелые спортивные упражнения могут навредить».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в апреле 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.