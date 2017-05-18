На выездном заседании ученого совета КГМА главные врачи ведущих клиник республики обсудили проблемы качества оказания медицинской помощи в первичном звене.

В частности, на мероприятии присутствовали главный врач Детской республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев, директор КГМА, главный онколог ПФО Рустем Хасанов, главный врач Республиканской офтальмологической больницы Айдар Амиров и другие.

- Мы серьезно поработали с многопрофильными больницами, стационарами, достигли достаточно высокого уровня в этом звене помощи. Настала пора более пристально взглянуть на амбулаторно-поликлиническую сеть. Тем более 80 процентов нуждающихся в помощи врача обращаются в поликлиники. Первичное медицинское звено - это основное ядро, первый уровень контакта населения со всей системой здравоохранения, - отметил Рустем Хасанов.

Действительно, если тот же терапевт на своем приеме упустит проблему пациента, запустит заболевание, то больной перейдет в другое медицинское звено. А здесь уже и лечение дороже, и результаты будут абсолютно другие. Чем раньше выявлена болезнь, тем быстрее и эффективнее процесс выздоровления. Именно от первичного звена зависит продолжительность и качество жизни населения.

Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин рассказал, что другой важной составляющей является доступность медпомощи, то, как быстро житель сможет попасть на прием к терапевту или узкому специалисту. В результате изменений терапевты должны будут принимать пациентов в течение 24 часов с момента обращения, узкие специалисты - в течение 7 дней. Время ожидания в очереди на прием к медику должно сократиться до 10 минут, а длительность самого приема - увеличиться до 15 минут. Однако для достижения этих целей необходимо решить проблему кадрового дефицита. В тех же поликлиниках немало специалистов пенсионного возраста.

- Мы ставим перед собой достаточно амбициозные задачи. Для их реализации те вакансии, которые сегодня пустуют, должны быть заполнены. Еще один момент: удовлетворенность населения качеством оказания медпомощи в первичном звене должна вырасти на 30 процентов, - добавил Адель Вафин.

Сейчас работой поликлиник довольно около 50% татарстанцев. Жалобы остальной категории услышаны. Двухлетняя программа модернизации должна изменить ситуацию к лучшему. Наконец, медики вновь подчеркнули важность диспансеризации: болезнь лучше предупредить, чем лечить. Диспансеризация помогает обнаружить на ранней стадии онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, хронические неинфекционные болезни - сахарный диабет, болезни системы кровообращения, легких.