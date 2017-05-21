В минувшие выходные в селе Никольском Лаишевского района состоялось одно из главных событий весны - XXV всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон», который собрал более 20 тысяч гостей. Почетным гостем фестиваля стал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Его сопровождали министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и глава Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев.

К народным гуляньям присоединилась и корреспондент «Казанских ведомостей».

С раннего утра на сельской площади стоит суматоха - разворачиваются ремесленные мастерские, продавцы раскладывают в торговых павильонах изделия декоративно-прикладного искусства, а артисты в ярких народных костюмах репетируют свои выступления.

Народный ансамбль Высокогорского района «Яблоневый ряд» - постоянный гость на фестивале «Каравон», он будет исполнять фольклорный материал «Посеяли девки лен».

- Для нас большая честь выступать на таком масштабном мероприятии. Особого волнения нет, потому что мы часто участвуем в этом фестивале, - говорит артистка Татьяна Зеленяк. - «Каравон» - это большой праздник, который сохраняет старинные традиции и обряды.

Ярмарочные ряды походят на настоящую выставку. Чего здесь только нет: украшения, глиняная посуда, народная одежда с кружевами, валенки, игрушки и многое другое, изготовленное мастерами из 15 регионов страны. Примечательно, что практически вся продукция сделана вручную.

Некоторые торговцы весьма креативно подготовились к ярмарке. Замечаю в торговом ряду павильон, где женщина в этническом платье продает чаи Татарстана. Только это не просто чай, а напиток со своей философией.

- Человек и природа взаимосвязаны, поэтому к каждой травинке, к каждому листочку я отношусь с любовью, - раскрывает секрет «философского» чая жительница деревни Анзирка Елабужского района Евгения Терешина. - При сборе трав для чая пою старинные песни, обращаюсь к природе, прошу у нее помощи, делюсь с растениями своими мечтами. Природа может спасти от любых недугов, главное - в это поверить.

Рядом развернулась палатка со знаменитыми валенками из Кукмора.

- Только кажется, что валенки легко делать, на самом деле это кропотливый труд, - рассказывает продавец. - За один день вручную можно сделать только три пары.

У торгового шатра, где продаются украшения из бисера, только и слышны женские вздохи-ахи. Колечки, подвески, ожерелья, браслеты - здесь каждая красавица найдет свое украшение.

Павильон с копченой и вяленой рыбой из Лаишево собрал наибольшее количество гостей фестиваля. Продавец Гульнара Хафизова только и успевает заворачивать в бумагу копченых и вяленых лещей, окуней, карасей.

Невероятной красоты кружево прямо на глазах у прохожих создают мастерицы из Рыбной Слободы в ярких красных сарафанах.

- Плетение на коклюшках - это старинный промысел. Сама технология плетения не такая уж и сложная, здесь главное - усидчивость, железное терпение и аккуратность, - комментирует одна из мастериц.

На зеленой лужайке молодежь, разодетая в яркие и нарядные сарафаны, платки, рубахи, увлечена старинной игрой «Полено». Участники образуют круг, один человек встает в центр, и его задача - защитить полено от других игроков, которые мячом пытаются его сбить. Представители сильной половины человечества проверяют силу и ловкость в игре «Перетягивание веревки». Под заводную гармонь юноши и девушки танцуют кадриль.

Выступление на главной концертной сцене фестиваля началось с театрализованного пролога «Никола Вешний - порог лета», в котором артисты через язык танца рассказали зрителям об истории праздника, села, а также о его покровителе - Николе Вешнем.

Под бурные аплодисменты на сцену вышли почетные гости фестиваля - Президент РТ Рустам Минниханов и глава Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев.

«Мы очень бережно относимся к нашей истории, к мусульманским и православным традициям. Вчера в Болгаре прошел большой праздник по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией. А уже сегодня все вместе отмечаем «Каравон». Этот фольклорный праздник стал одним из важнейших достояний нашей республики», - подчеркнул Рустам Минниханов.

Далее вплоть до вечера зрителей развлекали творческие коллективы со всей России. За пределами сцены также не прекращались гулянья - звучали гармони, балалайки, исполнялись песни народных ансамблей.

Завершился фестиваль традиционным хороводом «Каравон», который соединил все творческие коллективы и гостей праздника.