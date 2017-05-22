В минувшую субботу Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев совершили рабочую поездку в древний город Болгар.

Основная цель визита - участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией.

По прибытии в Болгар Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев ознакомились с ходом строительства гостиничного комплекса «Кул Гали». Далее Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев отправились к Болгарской исламской академии.

Гостям рассказали о темпах строительных работ, продемонстрировали готовые объекты будущего образовательного комплекса.

В читальном зале академии состоялась традиционная встреча Рустама Минниханова с мусульманскими религиозными деятелями.

В ходе своего выступления Президент РТ подчеркнул, что данная встреча имеет историческое значение.

«Болгар был одним из центров мусульманской культуры и науки. Отрадно, что мы являемся свидетелями и участниками возрождения его величия. В прошлом году здесь состоялась церемония закладки памятного камня в основание Болгарской исламской академии, а сегодня мы проводим в ее стенах первое крупное мероприятие - нашу ежегодную встречу, - сказал Президент РТ. - Академию планируется открыть уже в сентябре этого года. До этого времени необходимо решить вопросы благоустройства, комплектования профессорско-преподавательского состава, набора студентов. Это важная составная часть нашей работы, с которой, я уверен, мы справимся».

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев приняли участие в торжественном открытии праздника «Изге Болгар жыены» на территории древнего города Болгара.

В этом году посетить исламскую святыню в республику прибыли порядка 50 тысяч мусульман со всей России.

Приветствуя гостей праздника, Рустам Минниханов отметил, что на этой священной земле в 922 году Волжская Булгария приняла ислам. «Наши предки выбрали эту землю, эту религию, и мы должны свято хранить традиции и обычаи, которые были ими заложены. За последние годы благодаря фонду «Возрождение» и нашему первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву проделана огромная работа. Это прекрасное место, которое может посетить каждый человек и посмотреть, как шло развитие данной территории на земле наших предков», - сказал он.

Президент Татарстана заметил, что древний город Болгар обретает все большую туристическую привлекательность. Он поблагодарил Минтимера Шаймиева, который, по его словам, «является стержнем всего этого процесса». Также Рустам

Минниханов отметил огромный вклад Президента России Владимира Путина, поддержавшего фонд «Возрождение» и идею создания Болгарской исламской академии. В завершение визита в Болгар Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев присоединились к другим паломникам и приняли участие в полуденном намазе, который прошел на Соборной площади.