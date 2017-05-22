В минувшее воскресенье в столице Татарстана с большим успехом прошел третий традиционный всероссийский марафон.

На старт «Казанского марафона - 2017» вышло порядка 10 тысяч человек из различных регионов России. Таким образом, он стал самым масштабным региональным марафоном страны. Для участников забега на выбор предоставили трассы в 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Маршрут бегунов проходил по историческим местам и улицам города. Старт и финиш состоялись на площади Тысячелетия.

В забегах участвовали как любители спорта, так и прославленные спортсмены - участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также руководители республиканских министерств и ведомств, представители администрации города.

Отдельной и важной частью проведения «Казанского марафон» стало участие в забеге на 21,1 км членов паралимпийской сборной России по лыжным гонкам, которые вышли на свою дистанцию на специальных спортивных гоночных колясках.

Абсолютным победителем марафонской дистанции (42,2 км) стала спортсменка из Республики Чувашии Татьяна Арясова, первой пересекшая финишную черту, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Победители получили кубки, выполненные в форме тюбетейки, а участникам каждого из забегов на финише вручили медали.