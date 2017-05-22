Заместитель генерального директора - главный редактор ТНВ Данил Гиниятов 21 мая принял участие в Казанском международном марафоне. Традиционную дистанцию - 42 км 195 метров – он преодолел за 3 часа 58 минут.

«Этот марафон – уже пятый для меня. В этот раз я, можно сказать, поставил индивидуальный рекорд: улучшил свой прошлый результат на этой дистанции на 12 минут и прошел марафон за 3 часа 58 минут», - рассказал по окончании марафона Данил Гиниятов.

Свое участие в очередном спортивном мероприятии, а также свой индивидуальный рекорд главред ТНВ посвятил, как и обещал в начале года, 15-летнему юбилею телекомпании «Новый Век».

«В начале года я себе дал слово – все свои спортивные успехи посвятить 15-летию ТНВ. Это обещание всегда держит меня в тонусе, и, кроме того, как говорят у татар, «обещание – это свято»: раз я пообещал, то обязательно должен сделать», - подчеркнул Данил Гиниятов.

Напомним, 21 мая в столице республики прошел ставший уже традиционным Казанский международный марафон, в котором приняло участие более 10 тысяч спортсменов.

Участники соревнований отметили хорошую организацию мероприятия и то, что в этом году на марафонское состязание вышло значительно больше участников, чем было в прошлые годы. Это свидетельствует о возрастающей популярности Казанского марафона.

«Думаю, что Казанский марафон ждет светлое будущее. Этот марафон является источником здорового образа жизни, а, самое главное, популяризирует Казань в мировом масштабе. Сейчас статус нашего марафона необходимо поднять до уровня знаменитых марафонов в Нью-Йорке, Бостоне, Токио», - считает Данил Гиниятов.



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