Радиоастрономы Казанского федерального университета разработали автоматизированный комплекс, предназначенный для дистанционного зондирования атмосферы Земли. Комплекс, в состав которого входит сеть приемников сигналов GPS-ГЛОНАСС и метеостанций, может непрерывно определять содержание водяного пара в атмосфере.

В создании программного обеспечения автоматизированного комплекса и методики восстановления пространственно-временной структуры водяного пара в тропосфере наряду с учеными кафедры радиоастрономии принимали участие студенты и аспиранты КФУ.

Использование данных мониторинга водяного пара позволит метеорологам повысить точность прогнозов погоды и опасных метеоявлений. К примеру, предсказывать температурные изменения, благодаря такому автоматизированному комплексу, можно будет, утверждают ученые КФУ, на 30-60% точнее.

Стоит отметить, что созданный казанскими учеными комплекс будет полезен не только метеорологам. Возможность улучшить программы для GPS-навигаторов, а также системы навигации беспилотных автомобилей появится у их разработчиков. Дело в том, что водяной пар в атмосфере служит существенной «помехой» при определении координат объектов. К созданию методики, уточняющей оценку координат объектов в реальном времени, представители КФУ планируют приступить уже в этом году.