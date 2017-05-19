19 мая в КРК «Пирамида» состоялась церемония награждения победителей конкурса в сфере журналистики и массмедиа РТ «Бэллур калэм - Хрустальное перо».

Награду журналисту «Казанских ведомостей» вручил заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Рифат Сабитов

Главная премия - статуэтка «Хрустальное перо» - стала символом журналистского труда и профессионализма. Конкурс «Хрустальное перо» - важнейшее событие для медиаотрасли и профессиональный ориентир средств массовой информации Республики Татарстан. История конкурса насчитывает 590 победителей.

Премия этого года особенная - юбилейная. В этом году конкурсу исполнилось 20 лет. На мероприятии встретились как ветераны журналистской профессии, так и молодые журналисты. В фойе КРК «Пирамида» на протяжении всей церемонии награждения работала фотовыставка «История в лицах». Специально для гостей играл казанский камерный оркестр La Primavera под руководством дирижера Рустема Абязова.

Организаторы конкурса - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям и Союз журналистов РТ.

- Мы собрались, чтобы отметить наш профессиональный праздник - День печати Республики Татарстан, и подвести итоги конкурса в сфере журналистики и массмедиа РТ «Бэллур калэм - Хрустальное перо». В 1998 году Госсовет республики утвердил эти праздник и конкурс. За годы существования конкурса менялась форма приза - «Хрустального пера», но неизменным оставалось его содержание: награда за профессионализм, мастерство и верность журналистскому долгу, - отметила заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова.

Победителям вручили денежные премии в размере 35 тысяч рублей, статуэтки «Хрустальное перо» и дипломы.

Нам приятно сообщить, что в номинации «Тема местная. Мастерство столичное» победил журналист «Казанских ведомостей» Владимир Дынник. Другой победитель в этой номинации - Эндже Аглямова из газеты «Зэй офыклары» (Заинский район).

Лучшими журналистами в номинации «Имя в журналистике» стали Фарида Якушева из газеты «Республика Татарстан» (Казань), Люция Нотфуллина (ТРК «Новый век», Казань) и Эльмира Закирова из журнала «Сююмбике» (Казань).

Победителем в номинации «Взгляд через объектив» стал оператор Тагир Хасанов из ГТРК «Татарстан» (Казань).

Лучшим в сотрудничестве со СМИ признан начальник отдела по работе со средствами массовой информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Андрей Родыгин.

В номинации «Туган тел» победу одержала Венера Мазитова из газеты «Кызыл тан» (Башкортостан).

В номинации «Лучшие республиканские, городские, районные СМИ» одержали победу казанская газета «Шэхри Казан» и газета зеленодольского района «Наш Зеленый Дол».

Лучшим медиапроектом жюри признало книгу «Минтимер Шаймиев» под авторством Игоря Цыбульского и Нурсюи Шайдуллиной.

А в номинации «Признание» победил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

В этот же вечер были вручены государственные награды. Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» удостоен руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов. Гран-при конкурса и автомобиль достались главному редактору газеты «Татарстан яшьлэре» Исмагилу Шарафиеву.