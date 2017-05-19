Ограничение движения связно с работами по реконструкции тепловода.

В Казани временно ограничат движение транспорта по трем улицам Авиастроительного района, сообщается на сайте мэрии города. С 22.00 26 мая до 6.00 28 мая закроется проезжая часть по ул. Побежимова в районе пересечения с ул. Малая Армавирская.

С 22.00 27 мая до 6.00 29 будет закрыта проезжая часть по ул. Кубанская в районе пересечения с ул. Малая Армавирская. С 22.00 27 мая до 6.00 29 мая будет полностью закрыта проезжая часть по ул. Центрально-Мариупольская в районе пересечения с ул. Побежимова.

На данных участках будут установлены временные знаки дорожного движения.