Рустам Минниханов отметил, что от состояния ЖКХ зависит отношение людей к власти.
По итогам апреля 2017 года, собираемость платежей населения за жилищно-коммунальные услуги составила в Татарстане 98,4 процента.
Рост данного показателя по сравнению с показателем за алогичный период прошлого года составил 0,4 процента. При этом среднегодовой уровень собираемости равняется 98,6 процента. По данному показателю Татарстан является лидером среди всех регионов России. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.
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