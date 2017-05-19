Студент третьего курса колледжа при КХТИ Федор Шадрин принял участие в национальном европейском состязании.

Татарстанец Федор Шадрин вернулся с национального чемпионата Финляндии Taitaja-2017 движения WorldSkills, который проходил с 15 по 18 мая. Студент третьего курса колледжа при КХТИ соревновался в компетенции «Печатные технологии в прессе».

Компетенция включает в себя несколько модулей: офсетная печать, цифровая печать, резательная и клеевая машины, а также различные мелкие навыки, которыми должен владеть участник, например, смешивание красок. На финском чемпионате Федор впервые столкнулся с задачей печати изображения на одежде.

«Соперники сильные, но не сильнее меня, конечно, – с улыбкой рассказал Федор Шадрин. – Справедливости ради надо сказать, что сборная Финляндии считается одним из лидеров направления “Полиграфия”, конкретно в печатной сфере. Практически все участники чемпионата – финны, из представителей других стран кроме меня приехала только Эстония. Все участники стараются выполнять свою работу максимально качественно и быстро, особой конкуренции на площадке не чувствуется».

На международных площадках российские участники довольно часто сталкиваются с такой проблемой, как языковой барьер. Все задания национальных площадок WorldSkills написаны исключительно на английском языке, ровно как и эксперты WorldSkills говорят с участниками только на английском. Невладение языком стало причиной обидных поражений многих российских молодых профи.

«Как только я попал в сборную, в деканате моего университета мне назначили дополнительную пару английского языка с отличным преподавателем. Мы занимаемся именно техническим английским, поэтому мне почти удалось решить проблему языкового барьера. Если проблемы и возникали, то только потому, что сами эксперты-финны не очень хорошо понимали английский, приходилось просить помощи специальных людей, которые переводили с финского языка на английский. Задания также можно было получить как на английском, так и на финском. Конечно, я выбирал английский», – поделился он.

Девятнадцатилетний Федор – один из пяти счастливчиков, которые попали в российскую сборную WorldSkills по компетенции «Печатные технологии в прессе». Осенью он прошел отбор и теперь ездит на тренировки, на которых готовится представить Россию на международном этапе.

«Практики и тренировки у меня проходят в издательствах и типографиях. В Казани есть два издательства, где есть все необходимое для меня оборудование. С практикой помогает деканат и “Татмедиа”, которое курирует нашу компетенцию. Раз в месяц у команды России проходят сборы в Москве, выезжаем на несколько недель и тренируемся», – поделился он.

Мировое первенство пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября. Среди молодых профи – дорожники и юные специалисты МЧС, медики, кондитеры и проектировщики – все те, кто своей деятельностью поднимает престиж рабочих профессий в наши дни.

«К WorldSkills я, да и вообще в России, относятся довольно серьезно. Я считаю, что это правильно, когда человек с раннего возраста проходит такую школу, развивает профессиональные навыки. WorldSkills дает шанс лучше узнать свою профессию и получить неоценимый опыт», – заключил Федор Шадрин.