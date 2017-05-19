Срок рассмотрения паспорта на размещение вывески будет сокращен до 14 дней.

Об этом в ходе традиционного делового понедельника в мэрии Казани сообщила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Жанна Белицкая. Инициатива об упрощении процедуры исходила лично от мэра Ильсура Метшина. Градоначальник в ходе своего выступления подчеркнул, что упрощение этой процедуры, как и иных муниципальной услуг - это шаг навстречу предпринимателям, улучшение бизнес-климата в городе.

Помимо уменьшения срока рассмотрения, сократился и перечень необходимых для подачи заявления документов, равно как и список причин для отказа. Теперь заявителям нет необходимости предоставлять акты комиссии по приемке в эксплуатацию нежилых помещений после проведения работ по перепланировке, а также документы технической инвентаризации при размещении вывески на общественном здании.

Удобным нововведением для бизнеса станет возможность согласования вывески на новых зданиях до того, как оно пройдет процедуру и окажется зарегистрированным.

В соответствии с новыми правилами, режим работы на табличках должен будет указываться на двух государственных языках Татарстана.