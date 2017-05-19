В спорткомплексе «Высокая Гора» состоялся открытый чемпионат Республики Татарстан по интеллектуальному двоеборью (шахматы + шашки).

Турнир был организован Центральной спортивной детской юношеской шахматной школой олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова при поддержке Федерации шахмат РТ и администрации Высокогорского района.

В соревнованиях, прошедших по швейцарской системе в 18 туров (9 по шахматам и 9 по шашкам) приняли участие представители Атни, Богатых Сабов, Высокой Горы, Зеленодольска, Казани, а также гости из Республик Марий Эл и Чувашия.

Победителем соревнований стал кандидат в мастера спорта по шашкам из Чувашской Республики Евгений Соловьев. Второе место – у тренера-преподавателя шахматной школы им.Р.Г.Нежметдинова, мастера ФИДЕ по шахматам Дмитрия Оспенникова. «бронзовую медаль получил мастер спорта России по шашкам Валерий Наумов (Чувашская Республика).