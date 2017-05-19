С 15 по 19 мая в столице Кубани проходил Финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017, на котором татарстанская сборная завоевала почетное серебро в командном зачете.

Команда Республики выиграла награды в 31-й компетенции среди 1300 участников Чемпионата – 16 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей. Кроме того, в соревнованиях JuniorSkills для школьников от 10 до 17 лет республиканская сборная также выиграла второе место в медальном зачете и первое – в балльном.

- Я уверен, что среди этих ребят есть те, кто будет представлять нашу страну в составе национальной сборной, представлять Россию на международных чемпионатах, и, я надеюсь, со многими мы увидимся на чемпионате мира в Казани в 2019 году, – поздравил участников сборной генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

«Подготовка к чемпионату длилась уже с октября месяца, мы дни и ночи не спали, готовились каждый день и прошли много этапов на пути к российским соревнованиям: вузовский, городской, сетевой, региональный, затем отборочный в Якутске. И вот наконец-то мы оказались здесь и взяли победу для нашей Республики!» Об этом рассказали победительницы в компетенции «Предпринимательство» Карина Халеева и Юлия Сычевская. «Мы хотим развивать тот проект, который представили здесь, дальше и планируем начать работать над ним, когда вернемся в Казань. WorldSkills открывает двери всем, и перспективы здесь огромные», поделились своими планами татарстанские победительницы.

- Несмотря на то, что я занимаюсь флористикой уже достаточно давно, с 17 лет, для соревнований приходилось много и усердно готовиться – с 8 утра до 6 вечера каждый день. И на самом чемпионате было сложно работать, особенно эмоционально, ведь на тебя смотрят сотни людей, а за день в павильоне проходят тысячи. Но за это я благодарен WorldSkills, потому что это был большой опыт и мощный профессиональный толчок, – так оценил работу форума Максим Вотяков, золотой призер в компетенции «Флористика».

Следующий финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в Казани, напоминает пресс-служба АНО «Центр развития профессиональных компетенций».