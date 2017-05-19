1 июня в Казани откроются 4 муниципальных пляжа: «Локомотив», «Озеро Глубокое», «Нижнее озеро», «Озеро Комсомольское» и 3 места отдыха «Лебяжье», «Изумрудное» и озера в Парке Победы.

Купальный сезон в Казани начнется 1 июня и продлится до 30 августа. Там будет организовано дежурство 4 спасателей городского ОСВОД и 1 медицинского работника. Всего за безопасностью будут следить 60 спасателей, 43 из которых – студенты казанских вузов. Также на воде будут выставлены аншлаги о запрете купания в несанкционированных местах и установлены стенды с правилами поведения на воде.

Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.