Хоккеисты сборной Швеции в финале чемпионата мира по хоккею по буллитам переиграли сборную Канады и стали чемпионами мира 2:1Б (0:0, 1:0,0:1, 0:0, 1:0). Победный буллит на счету Никласа Бекстрема.