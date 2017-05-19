Хоккеисты сборной Швеции в финале чемпионата мира по хоккею по буллитам переиграли сборную Канады и стали чемпионами мира 2:1Б (0:0, 1:0,0:1, 0:0, 1:0). Победный буллит на счету Никласа Бекстрема.
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