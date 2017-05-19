Турецкий клуб под руководством Желько Обрадовича сумел в финале безоговорочно переиграть греческий «Олимпиакос» - с четвертой попытки турецкий клуб сумел-таки стать лучшим в Европе.

«Олимпиакос», похоже, все свои силы оставил в матче против ЦСКА. Да и «хитрый лис» Обрадович сумел так подготовить команду к финалу, что «выстрелили» в финале в итоге все игроки, выходившие у турков на площадку.

Три четверти Спанулис и компания отчаянно сопротивлялись, а в четвертой сил уже не осталось. Итога – победа «садовников из Фенера» - 80:64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16).