Футболист казанского «Рубина» в своем последнем матче сезона в Перми сумели обыграть местный «Амкар» - 2:1 (2:0).

Итог этого матча мало что менял для казанцев: ни выше, ни ниже в турнирной таблице сдвинуться они уже не могли – итоговое девятое место. Тем не менее, в первом тайме казанцы отличились дважды. Сначала Жонатас после паса Ахметова сам решил эпизод – 1:0.

А затем после скидки Жонатаса в штрафной Канунников сумел переиграть вратаря – 2:0. Место в воротах на этот раз было доверено Нестеренко, и тот не подвел, хотя и пропустил один мяч после перерыва – 2:1.