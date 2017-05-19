Сегодня в селе Николаевское Лаишевского района прошел 25-ый праздник «Каравон».

Гости мероприятия прониклись народными гуляньями. На площадке, где прошел фестиваль, была организована ярмарка ремесленников, где каждый желающий мог купить памятные сувениры, начиная от магнитов, заканчивая валенками ручной работы.

Эпицентром праздника стала концертная площадка, на которой выступили творческие коллективы России. Подробнее о том, как татарстанцы отметили «Каравон», читайте в ближайшем выпуске "КВ".