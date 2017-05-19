В столице Татарстана завершился Казанский марафон-2017. Чемпионом среди мужчин стал Алексей Трошкин, а среди женщин лучший результат показала Татьяна Арясова.
Алексей Трошкин преодолел дистанцию в 42,2 километра за 2 часа и 16 минут, Татьяна Арясова пробежала это расстояние за 2 часа 31 минуту. Спортсменка уже становилась чемпионкой Казанского марафона в прошлом году. Кроме того, бегунья принимала участие в Олимпийских играх 2008 года в Пекине.
Она также является чемпионкой Московского марафона и других забегов, сообщает ИА «Татар-информ».
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