«Всероссийский день поля» является крупнейшей в России выставкой-демонстрацией новых технологий в сфере сельского хозяйства.

Новинка программы этого года - конкурс мастерства радиоуправления «Робототехника», в котором примут участие студенты и преподаватели российских и зарубежных учебных заведений, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.