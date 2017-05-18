С 5 по 7 июля на базе экспериментальных полей Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Лаишевском районе пройдет «Всероссийский день поля-2017».
«Всероссийский день поля» является крупнейшей в России выставкой-демонстрацией новых технологий в сфере сельского хозяйства.
Новинка программы этого года - конкурс мастерства радиоуправления «Робототехника», в котором примут участие студенты и преподаватели российских и зарубежных учебных заведений, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
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