25 мая в парке «Крылья Советов» пройдёт концерт народного ансамбля современной хореографии, сообщает пресс-служба КДК им. Ленина.
Хореографический коллектив насчитывает около 300 участников. Народный ансамбль представляет собой многообразие танцевальных направлений - народные, классические, эстрадные танцы, современная хореография.
За годы существования он становился обладателем немалого количества наград, например, гран-при всероссийского фестиваля «Будущее России» и всероссийского фестиваля «Веснушка».
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