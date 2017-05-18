Так вот, во втором полуфинале сборная Швеции смогла переиграть финнов – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). И теперь нам предстоит финал Канада – Швеция. А за третье место поспорят финны и россияне.
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