В Краснодаре 19 мая подвели итоги V национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Сегодня в казанском аэропорту встретили участников от Татарстана V национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2017), финальные соревнования которого прошли в Краснодаре.





Напомним, вчера, 19 мая, были объявлены победители и призеры чемпионата. Сборная Татарстана заняла второе место в общекомандном зачете. Республиканские команды стали обладателями первых мест в 16 компетенциях, вторых – в восьми и третьих – в семи.

По результатам регионального чемпионата и отборочных соревнований от Татарстана в состязании участвовал 81 конкурсант в возрасте от 16 до 22 лет (по ряду дисциплин – до 25 лет) по 60 компетенциям движения WorldSkills Russia. Также были задействованы 57 региональных экспертов.

По мнению директора Центра развития профессиональных компетенций Эмиля Губайдуллина, сборная команда нашей республики выступила достойно. «Татарстан шел к этому очень долго. Мы немного уступили Москве. Но из 60 компетенций, которые были представлены, наш результат – 31 медаль. Многие из участвовавших ребят будут готовиться к следующему национальному чемпионату, который пройдет в Казани. Сроки его проведения сейчас обсуждаются. 2018 год у нас заполнен крупными спортивными событиями, но, думаю, что в ближайшее время определимся с датами окончательно, – сообщил он. – Планируем, что следующий национальный чемпионат в столице Татарстана будет тестовым перед мировым чемпионатом, который состоится в Казани в 2019 году».





Победителем в общекомандном зачете в V национальном чемпионате WorldSkills Russia-2017 стала сборная Москвы, на третьем месте – сборная Краснодарского края.

«Наша команда очень молодая. Где-то не хватило опыта, где-то мастерства, немного психологии. Хотя мы полгода работали с ними с точки зрения формирования профессиональных навыков, занимались с ними психологи, проводились отдельные тренировки с каждым из них. Чуть-чуть не хватило, чтобы занять первое место, но Москву не с первого раза “берут”. Мы уверены, что в следующем году на своей территории мы обыграем, – отметил Эмиль Губайдуллин. – В прошлом году приняли концепцию, согласно которой начали готовить команду к чемпионату 2019 года».

В аэропорту победителей и призеров чемпионата помимо близких родственников и друзей встречали учащиеся Казанского педагогического колледжа, Казанского колледжа коммунального хозяйства и строительства, Казанского авиационно-технического колледжа им. П. В. Дементьева, Казанского строительного колледжа, Казанского техникума информационных технологий и связи, Международного колледжа сервиса, Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова. Они приветствовали делегацию WorldSkills транспарантами и флагами своих учебных заведений.

По словам обладательницы золотой медали Анжелы Ахмадуллиной (Казанский педагогический колледж), представляющей компетенцию «Преподаватель младших классов», основными соперниками для нее были участники из Московской области. «У них сильная методика», – пояснила девушка.





«В нашей команде было 10 участников. Соперники к нам были дружелюбно настроены», – поделилась она.

Анжела призналась, что для нее основная сложность в состязаниях – уложиться по времени, которое дается на подготовку. «За 1 час 20 минут нужно успеть написать сочинение и его представить», – подчеркнула она.

«Я заняла первое место. Я шла к этой победе очень долго – три года. Была сначала волонтером, а потом стала участницей. Благодарна своим экспертам, которые болели за меня, воспитывали и поддерживали. Я ценю эту победу, она мне очень дорога», – сказала другая участница чемпионата Светлана Рейсман (Казанский педагогический колледж), представляющая компетенцию «Дошкольное воспитание».

Учащийся Международного колледжа сервиса Максим Вотяков (компетенция «Флористика») также привез в Казань золотую медаль.



«Конкуренция была сильная, эксперты уважаемые. Был эксперт из Южной Кореи, которая является лидером мировой флористики. Основные соперники, занявшие второе место, из Ярославской области. Мне помогла победить вера в себя, в людей, огромная поддержка республики, – рассказал он. – В Международном колледже сервиса я учусь на кондитера. Кроме того, три года увлекаюсь флористикой. Усердно готовились к этому чемпионату последние полгода в казанской школе флористики».





Антон Пакаморе (компетенция «Мобильная робототехника»), занявший второе место, заверил, что в целом доволен своим результатом. «Возможно, нехватка времени помешала занять первое место. Результат мог бы быть и лучше, но в целом я доволен, – заявил он. – Планирую продолжать заниматься робототехникой».

«Я учусь в Казанском техникуме информационных технологий и связи. Занимаюсь робототехникой около года, – проинформировал юноша. – Атмосфера на чемпионате была невероятная, и эмоции безграничные. Самые сильные соперники для меня были из Москвы. Но мы были конкурентами только во время состязаний, а так подружились. Я нашел друзей из Краснодара, Москвы, Новосибирска, Беларуси».

Стоит отметить, что также второе место в общекомандном зачете досталось сборной Татарстана в III национальном чемпионате JuniorSkills. При этом республика заняла первое место по количеству баллов в расчете на одну команду.