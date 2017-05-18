С 13 по 20 мая в Тбилиси проходил второй чемпионат Европы по винчун и четвертый чемпионат Европы по кунг-фу (традиционные стили ушу).

На этих соревнованиях татарстанских мастеров ушу представляли Ксения Терехина, Идалия Гафарова, Камила Имангулова, Александр Емельяненко, Никита Титов, Игорь Мороз и Ильяс Хуснутдинов.

И вот общими усилиями наши спортсмены завоевали в общей сложности аж 17 медалей. Ксения Терехина взяла «золото» в традиционном нанцюане среди девочек, Идалия Гафарова стала первой в традиционном гуньшу и серебряным призером в багацюане среди девушек. А Камила Имангулова завоевала «серебро» в чацюане и в багацюане среди юниорок.

Александр Емельяненко принес «золото» и два «серебра», Никита Титов стал трижды чемпионом, Игорь Мороз завоевал две «бронзы», Ильяс Хуснутдинов добыл для Татарстана «золото» и «серебро».