В фестивале принимают участие 10 любительских хоров из Казани, Москвы, Ярославля, Самары и Ульяновска.
Открылся хоровой форум вчера концертом в 1-й физической аудитории Главного здания Казанского федерального университета. Сегодня в Большом зале Евангелическо-лютеранской Церкви Святой Екатерины (Кирха) (ул. К. Маркса, 26) состоится второй концерт.
А завершится мероприятие большим концертом, который пройдет сегодня вечером в Казанском Кремле в рамках традиционной акции «Ночь музеев». В 19.00 хоровые коллективы можно будет услышать в Благовещенском соборе Казанского Кремля, а в 20.00 – на улице, под открытым небом, во дворе Благовещенского собора. Вход на концерты фестиваля свободный.
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