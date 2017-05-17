Обращения будут принимать члены Общественной палаты РТ и Общественного совета при Министерстве образования и науки РТ.
25 мая 2017 года в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам образования, сообщается на сайте мэрии Казани. Звонки будут приниматься с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (843) 567-80-98. Жители республики смогут оставить свои пожелания и высказать предложения по вопросам взаимодействия образовательных и общественных организаций; повышения качества образовательного и воспитательного процесса в детских садах, школах и колледжах; совершенствования деятельности родительских комитетов; организации питания и внеучебной работы, итоговой аттестации и летнего отдыха.
Горячая линия будет работать в четверг каждого месяца: 25 мая, 22 июня, 27 июля, 24 августа, 28 сентября, 26 октября, 23 ноября и 28 декабря.
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