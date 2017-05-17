Пользователи из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Брянской области, Набережных Челнов, Коломны, Калуги и других областей сообщили о сбоях в сети оператора «Мегафон».
На смартфонах указано, что сети нет. Пользователи смартфонов не могут осуществлять звонки и отправлять сообщения, мобильный интернет при этом работает. Проблемы со связью начались около 11.30 мск. «Мегафон» подтвердил информацию. «На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении «Мегафона» в Twitter.
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