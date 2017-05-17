Сегодня, 19 мая, в День печати Республики Татарстан, состоялась традиционная встреча Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с руководителями СМИ.

Как отметил в приветственном слове Фарид Хайруллович, подобные встречи с неизменным его участием проводятся уже на протяжении 19 лет. По традиции Фарид Хайруллович озвучил самые актуальные проблемы, волнующие жителей республики, напомнил о социальной ответственности и профессионализме журналистов и людей, так или иначе причастных к издательской деятельности, сотрудников интернет-изданий. Ведь на их плечах лежит и такая важная задача, как ежечасно и ежедневно объективно осведомлять жителей республики о том, что происходит в Татарстане. По сложившейся традиции в День печати РТ в зале Госсовета были вручены благодарственные письма за существенный вклад в развитие республики отдельным редакторам и сотрудникам СМИ.





Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова поблагодарила Фарида Мухаметшина за участие в проекте «История войны в вещах», в котором редакция просила татарстанцев рассказать, какие фронтовые вещи они хранят у себя дома в память о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. На основе этих историй появилась книга «Путеводитель до Берлина», автором-составителем которой стала Венера Якупова. Есть в книге и история, рассказанная Фаридом Мухаметшиным о подвиге своего отца, фронтового парторга Хайруллы Динкаевича, служившего связистом и устранявшего обрывы проводов во время боя. В память об отце в семье Мухаметшиных хранится немецкий блокнот, взятый Хайруллой Динкаевичем у погибшего врага и всю войну прослуживший ему в качестве дневника. На мероприятии главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова подарила один из экземпляров сборника «Путеводитель до Берлина» Фариду Мухаметшину.





Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ в Казанском кремле Михаил Черепанов подготовил для Председателя Госсовета РТ сюрприз: вручил ему копии наградных документов отца, которые долгое время были засекречены. Так, среди них есть и неизвестный ранее для семьи Мухаметшиных факт: Хайрулла Динкаевич вместе со своим боевым другом Матвеем Филипповичем Лосем были представлены к ордену Славы III степени. В документах содержится и подробное описание подвига Хайруллы Мухаметшина, устранившего во время войны свыше 100 обрывов кабеля.





Фарид Хайруллович поблагодарил Михаила Черепанова за наградные документы, отметив, что второй год подряд вместе с сыном и внуком принимает участие в акции «Бессмертный полк».