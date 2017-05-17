Сегодня, в День печати РТ, с поздравительными словами к журналистам обратился Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

В своей речи он отметил, что татарстанские СМИ помогают органам власти и управления понять проблемы простых людей, оперативно решить насущные задачи.

«Сегодня трудно себе представить жизнь без оперативного обмена информацией. Печатные и электронные издания, радио и телевидение, спутниковая и мобильная связь дают возможность всегда находиться в курсе наиболее важных дел, в режиме реального времени получать сведения об актуальных событиях в мире, стране и нашей республике. Многочисленные издания, теле- и радиоканалы, обладая самобытным почерком и собственной идейно-тематической концепцией, формируют единое информационное пространство, в котором отражаются самые острые темы, волнующие татарстанцев. Ежедневно и ежечасно вы делаете действительно значимую и большую по масштабам и результативности работу», – отметил Фарид Мухаметшин.

«Дорогие друзья! Делом своей жизни вы избрали очень ответственную профессию – быть “на переднем крае” событий, вести откровенный диалог со своей аудиторией. От того, как вас услышат, как поймут сказанное вами, в значительной мере зависит морально-психологическое состояние общества, а по сути – его настоящее и будущее. Желаю вам интересных, ярких и запоминающихся работ, высоких рейтингов и тиражей, удачи, понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь», – подытожил свое поздравление Председатель Госсовета Татарстана.