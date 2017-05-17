Пользователи соцсетей сообщают о происшествии, случившемся в Набережных Челнах 18 мая. По словам очевидцев, 14-летний мальчик ударился головой о бетонный мусорный бак, когда прыгал через скамейку.
Наименование СМИ: Казанские ведомости
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47611 от 07.12.2011
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
ФИО Главного редактора: Якупова Венера Абдулловна
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на kazved.ru