Общая сумма погашенной задолженности по заработной плате составила 2 миллиона 53 тысячи рублей. Долги были погашены благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников на предприятиях Татарстана.

Работа с предприятиями-должниками продолжается. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.