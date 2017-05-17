191 жителей республики, наконец-то, получили зарплату, которую им задерживали работодатели. 110 сотрудникам ООО «Чистопольский элеватор» выплачено более 985 тысяч рублей. Также рассчитались по долгам со своими работниками три предприятия Азнакаевского района.
Общая сумма погашенной задолженности по заработной плате составила 2 миллиона 53 тысячи рублей. Долги были погашены благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников на предприятиях Татарстана.
Работа с предприятиями-должниками продолжается. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
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