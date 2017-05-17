Для БК УНИКС стало уже доброй традицией по окончании сезона устраивать праздник для своих преданных болельщиков. Как и год назад, команда провела в малом зале «Баскет-холла» товарищеский матч со своими фанатами.

Что уж скрывать, сезон для команды оказался не самым удачным, не таким, на который рассчитывали. Но это отнюдь не повод, чтобы горевать: спорт есть спорт, таковы его законы.

И вот преданные болельщики менее чем за сутки оставили более полусотни заявок на участие в товарищеском матче с баскетболистами родной команды, и сорок из них вышли на паркет. УНИКС же появился на площадке почти в боевом составе. Павел Антипов, Коти Кларк, Кит Лэнгфорд, Антон Понкрашов, Артем Параховский, Кино Колом, Артем Клименко, Евгений Воронов, Вадим Панин, Костас Каймакоглу, Лэтэвиус Уильямс, Азат Тукмаков, Руслан Хабиров и Данило

Анджушич «разбавили» болельщиков, поделившись на четыре команды. Таким образом, фанаты играли не против игроков УНИКСа, а вместе с ними. В качестве тренеров выступили Николай Мазурс и Эммануэле Молин.

Борьба шла упорная, на замену игроки выходили порой целыми пятерками.

В матче за третье место Лэнгфорд и Клименко порадовали зрителей «парашютом». Наградой опытным игрокам стало завоеванное ими третье место. А вот в финале сошлись (все встречи игрались по десять минут) команда Панина, Каймакоглу и Кларка и дружина Понкрашова, Антипова и Воронова. Вторая крупно уступила - 17:35.

Затем состоялось награждение - без подарков не ушел никто. Общее фото будет напоминать о встрече, которая останется в памяти болельщиков надолго.

Евгений Богачев тепло поблагодарил болельщиков за поддержку команды, а они его в ответ - за поддержку баскетбола.