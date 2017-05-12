В сегодняшних рецептах к воскресному столу мы предлагаем вам немного поиграть с традиционными блюдами. Продукты те же самые, а вот форма приготовления иная.



Закуска а-ля сельдь под шубой



Ингредиенты: филе сельди очищенной - 300 г, картофель отварной в мундире - 3 шт., отварная свекла - 1 шт., маринованные огурчики - 3 шт., лук красный - 1 шт., майонез - 2 ст. ложки.

Картофелины аккуратно разрезать пополам, осторожно сделать чайной ложечкой в них выемки, затем очистить от кожуры. Свеклу почистить, натереть на мелкой терке и смешать с майонезом. Филе сельди нарезать на порционные кусочки. Лук нарезать тонкими кольцами и слегка присолить.

Картофельные формочки наполнить свекольной смесью, на нее положить луковые кольца и кружочки огурцов. Сверху водрузить кусочек сельди. По желанию можно украсить тонким белым узором из майонеза.



Жюльен в картофеле



Ингредиенты: картофель отварной в мундире - 3 шт., шампиньоны или вешенки - 400 г, лук репчатый - 1 шт., сыр твердый - 150 г, майонез - 1 ст. ложка, масло сливочное для жарки - 50 г, паприка - 1 ч. ложка.

Картофелины аккуратно разрезать пополам, осторожно сделать чайной ложечкой в них выемки, затем очистить от кожуры. Грибы промыть, мелко нарезать и обжарить на сливочном масле вместе с измельченным луком. Сыр натереть на крупной терке и смешать с майонезом. Половинки картофеля наполнить грибами, уложить их в глубокую форму, смазанную маслом. Сверху большой шапкой выложить сырно-майонезную смесь и слегка посыпать паприкой. Поставить запекаться в нагретую до 180 градусов духовку до зарумянивания сыра.

Приятного аппетита!