И это не последний его прыжок, ведь он член военно-патриотического клуба «Юный десантник». Смелого парашютиста зовут Анатолий Жуков. Он учится в десятом классе Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б.К.Кузнецова.

Без преувеличения можно сказать, что учащиеся этой школы становятся настоящими спортсменами. Гимнастика, легкая атлетика, борьба, бокс, парашютный спорт - такими серьезными видами занимаются кадеты в свободное от учебы время. И добиваются отличных результатов. Юные спортсмены участвуют в соревнованиях разного уровня и побеждают. Чтобы установить в школе часть своих спортивных трофеев, им пришлось специально сделать большой стенд. Теперь гордостью школы можно любоваться прямо в коридоре. Слава достается тому, кто упорно тренируется.

Чем же больше всего интересуются кадеты? Пожалуй, предпочтение отдают парашютному спорту. Занимаются ребята в военно-патриотическом клубе «Юный десантник», организованном в самой школе-интернате. Руководит клубом офицер-воспитатель Талгат Камалиев. Талгат Фаргатович - сам бывший десантник, лейтенант запаса. Вот что он рассказал о клубе:

- Какой мальчик не мечтает быть десантником? Но чтобы им стать, надо быть абсолютно здоровым человеком. Само собой напрашивается, что нужно заниматься спортом, причем несколькими видами. Самый главный из них - парашютный спорт. Ребята отлично понимают, что этот спорт является настоящим мужским видом. Прыжки с парашютом у нас официально разрешены с 14 лет. Кстати сказать, такое разрешение в России только у нас в Казани есть. Первый прыжок обычно ребята прыгают со мной, а потом, как говорится, их уже не удержать. Всего в этом учебном году члены клуба совершили тридцать прыжков. Если сравнить с прошлым учебным годом, это мало. К сожалению, зимой погодные условия не позволили подняться в небо. А вот в прошлом учебном году за это же время было совершено семьдесят прыжков. Ну а лидером у нас является Анатолий Жуков. Он член молодежной сборной Республики Татарстан и недавно ездил на двухнедельные сборы в город Ессентуки. Там Анатолий и вывел счет своих прыжков за сто, точнее сказать, довел до 105. Если так же будет тренироваться, впереди у него будет много побед. Для сравнения скажу: за время службы в ВДВ я сам сделал всего двадцать прыжков. Так что сами видите, ребята стремятся все делать по-взрослому и добиваются успеха.

Безусловно, достижения учащихся являются и успехом офицера-воспитателя. А воспитывает он их своим примером. Обучение, тренировка, реальный прыжок с парашютом - всегда первый, всегда вместе с ребятами…

Конечно, и родители рады этим спортивным занятиям: ведь их дети растут целеустремленными и здоровыми.