Казалось, только вчера выпускница Казанского педагогического института перешагнула порог средней школы №32. Своей родной школы. Именно здесь у школьницы Нины появилась мечта стать учителем.



Она хотела преподавать английский язык. Представляла, как будет выстраивать свой урок, чтобы каждый ученик на 45 минут почувствовал себя англичанином, открывал для себя обычаи и культуру другой страны, учился не просто понимать язык, но и говорить на нем красиво. И работать девушка хотела только в своей школе.

Оказывается, мечты сбываются не только под Новый год, но и 1 сентября. Именно в этот день молодая учительница вошла в класс и, волнуясь, произнесла: «Здравствуйте! Меня зовут Нина Михайловна. Мы будем вместе изучать английский язык».

На нее смотрели 35 пять пар глаз: кто с интересом, кто задумчиво, кто удивленно, кто с хитринкой. Девятиклассники - это ведь почти взрослые люди. А разница в возрасте между ними и педагогом была всего-то 10 лет. Нужно было с первого урока завоевать их доверие, суметь стать им и воспитателем, и советчиком, и другом. И она справилась с этой задачей. С первого дня и на многие годы Нина Михайловна Смирнова стала для своих учеников настоящим учителем!

Школьные будни шли своей чередой. Уважительное отношение учителя к ученикам создавало хорошую рабочую атмосферу на уроках. Нина Михайловна никогда не повышала голос, терпеливо объясняла старшеклассникам, как грамотно составить предложение и какое это удовольствие - прочитать книгу на родном языке автора. Начинающим изучать язык пятиклассникам она объясняла необходимость красивого и правильного произношения. А чтобы им было интересно, готовила для них много наглядного материала. Нина Михайловна никогда не уходила из школы домой, не оказав помощь любому из своих учеников. Поэтому не выучить урок у нее было просто невозможно. Стыдно было получить двойку, ее глаза словно говорили: «Как же так можно?!»

И во время летних каникул Нина Михайловна не расставалась со своими учениками. Вместе ходили в походы, ездили в путешествия по разным российским городам. И став взрослыми, мы вспоминаем эти моменты с радостью, особенно когда встречаем любимого педагога или заглядываем в школьный альбом с фотографиями.

Нина Михайловна была председателем профкома и занималась вопросами труда в коллективе педагогов. Все знали, что она всегда защитит интересы своих коллег и словом, и делом.

Нина Михайловна стала завучем школы. Работы прибавилось, но она умело управлялась и с бумажной рутиной, и с внеклассными мероприятиями, и с открытыми уроками. Успевала и с домашними делами - они ведь тоже всегда есть у педагога.

Дома у нее было два верных помощника - муж и сын. С ними она отдыхала на даче, собирала грибы, варила вкусную уху, готовила компоты на зиму и закатывала банки с соленьями.

Сейчас Нина Михайловна живет жизнью пенсионера, но дома не сидит. Она как всегда подтянута и приветлива. Любит читать книги, интересуется театром, ходит на концерты и выставки. С весны работает в своем саду и вкусными его плодами угощает зимой своих друзей и близких. Она любящая и любимая мама и бабушка. В доме Нины Михайловны часто звонит телефон, а в праздники и в день рождения он становится просто «горячим»: поздравляют родственники, друзья, бывшие ученики и коллеги.

Особенным днем стало и ее 70-летие. В тот апрельский день Нина Михайловна принимала цветы и подарки, отвечала на многочисленные телефонные звонки. Сидя за праздничным столом, слушала поздравления от близких и друзей. Ее глаза по-прежнему смотрят весело и с интересом. А самое главное - в них отражается счастье!